«Зенит» объявил о начале тренировочных сборов в Дубае
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Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале объявил о начале второго этапа подготовки к возобновлению официальных матчей Российской Премьер-лиги и Кубка России. Тренировочный сбор пройдёт в Дубае.
В рамках вторых тренировочных сборов санкт-петербуржцы проведут три товарищеских матча. 6 февраля «Зенит» сыграет с екатеринбургским «Уралом» и «Джохор Дарул Такзим» из Малайзии. На 9 февраля запланирована контрольная встреча с армянским «Урарту».
Напомним, первый сбор «Зенита» проходил в Катаре, где петербуржцы провели два товарищеских матча с местными командами. 25 января подопечные Сергея Семака нанесли разгромное поражение «Аль-Бидде» (9:0), тремя днями позже обыграли «Лусаил-Сити» (3:0).
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