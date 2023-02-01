«Челси» подпишет 16-летнего нападающего «Саутгемптона» за € 6 млн
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Лондонский «Челси» близок к подписанию ещё одного футболиста. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, синие договорились с «Саутгемптоном» о трансфере нападающего Джимми Моргана. За 16-летнего таланта столичный клуб заплатит около € 6 млн, включая различные бонусы.
Напомним, в последние часы трансферного окна «Челси» смог договориться о подписании полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса за рекордную для английской Премьер--лиги сумму — € 121 млн. Другим крупным подписанием лондонцев в зимнее трансферное окно стал вингер Михаил Мудрик, купленный из «Шахтёра» за € 70 млн + € 30 млн в качестве бонусов. Всего клуб потратил в январе более € 320 млн.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
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