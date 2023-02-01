Радимов: каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме? Лучше подчиняться законам
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен провести какое-то время в тюремном заключении.
«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть? Пускай каждый отвечает за себя. Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам», — приводит слова Радимова Sport24.
Напомним, сам Кокорин попал в тюрьму после скандала с участием чиновника Дениса Пака и Павла Мамаева. В общей сложности экс-футболист «Зенита» провёл в заключении около года. Ранее на слова Кокорина отреагировали экс-футболист Александр Мостовой и известный спортивный журналист Василий Уткин.
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