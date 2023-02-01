«Тебя ждёт то, чего ты и представить себе не мог». Лионель Месси — себе 12-летнему
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Нападающий сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, как бы обратился к себе 12-летнему, будь у него такая возможность.
«Что бы я сказал 12-летнему Месси, полному мечтаний? «Тебя ждёт что-то необычное, чего ты и представить себе не мог. У тебя будет очень красивый путь, не без тяжёлых моментов, но ты никогда не откажешься от своей мечты и в конце концов получишь свою самую желанную награду. Это будет счастливый конец, как будто это фильм, который хорошо заканчивается», — сказал Месси в эфире радио Urbana Play.
Напомним, на чемпионате мира 2022 года в Катаре 35-летний Месси в составе сборной Аргентины впервые в своей карьере стал победителем мирового первенства.
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