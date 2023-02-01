«Барселона» подписала 16-летнюю футболистку «Интера». Это первая иностранка в Ла Масии

Женская «Барселона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с 16-летней футболисткой «Интера» Джулией Драгони. Соглашение с игроком сборной Италии подписано до лета 2025 года.
Драгони стала первой девушкой-иностранкой в истории академии «Барселоны» Ла Масии. Она открыла двери для девушек летом 2021 года. Вчера, 31 января, Драгони провела первую тренировку в составе новой команды.
Драгони дебютировала в Серии А за «Интер» в ноябре 2022 года, выйдя на замену в матче с «Фиорентиной» (0:0). В этом сезоне она четырежды выходила на поле в высшем дивизионе Италии. Драгони также представляет сборную Италии U16 и U17. Джулию считают одной из самых перспективных футболисток страны.
Собака выбежала на поле в матче женских сборных Чили и Венесуэлы. Видеоролик:
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