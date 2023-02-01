Пимента — об уходе Холанда из «МС»: нужно предоставить ему возможность, если он захочет

Рафаэла Пимьента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, прокомментировала будущее своего подопечного и его возможный переезд в испанскую Ла Лигу.
«Окажется ли Холанд в Испании? Сегодня он счастлив в «Манчестер Сити». Мы не будем думать ни о чём другом. Для футболиста нехорошо играть один сезон, думая о следующем. Это похоже на то, что вы начинаете думать о своей следующей женщине в тот день, когда женитесь. Сегодня Холанд женат. Но мне нужно предоставить ему ключ к выходу, если он захочет.
Сможет ли он перейти в «Реал» или «Барселону»? Я не могу говорить об этом, я юрист. Но у меня крепкие отношения с президентом каталонцев Жоаном Лапортой. Я всегда говорю, что Лапорта не может просить меня ни о чём в футболе, это несправедливо, потому что знает, что я всегда скажу «да».
Есть ли у Холанда в контракте пункт об уходе в 2024 году? Трудно ответить на этот вопрос. Может возникнуть недопонимание, поэтому я предпочитаю ничего не говорить об этом», — приводит слова Пименты AS.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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