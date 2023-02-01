Хавбек «Ростова» Фольмер на правах аренды перешёл в «Балтику»

Калининградская «Балтика» в своём телеграм-канале объявила об аренде до конца сезона полузащитника «Ростова» Кирилла Фольмера.

«Достигнута договоренность о переходе экс-полузащитника «Ростова» Кирилла Фольмера. Игрок будет выступать за «Балтику» до конца сезона-2022/2023. Рады приветствовать Кирилла в наших рядах и желаем успехов на футбольном поле», — сказано в заявлении.

22-летний Фольмер в возрасте 11 лет пришёл в академию «Спартака». В апреле 2018 года он дебютировал за молодёжную команду красно-белых. В марте 2019 года игрок впервые вышел в составе второй команды «Спартака» в рамках Мелбет Первой лиги.



В августе того же года Фольмер стал игроком «Уфы», спустя ещё год дебютировал за главную команду в Российской Премьер-Лиге. В феврале 2021 года он стал футболистом «Ростова». В июле прошлого года на правах аренды Кирилл перешёл в «Ахмат».