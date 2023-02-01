Семак рассказал о задачах «Зенита» на тренировочном сборе в Дубае

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о задачах команды на втором тренировочном сборе во время зимней паузы перед рестартом официальных матчей в Кубке России и Российской Премьер-Лиге.

«Задача одна – набирать форму. Если первый сбор больше для того, чтобы вернуть функциональные кондиции, то второй сбор — чтобы побольше сыграть и немножко адаптироваться к игровому ритму и времени, которое нужно будет давать футболистам и на этих сборах, и в Кубке, и в чемпионате России. Чтобы ко второй части сезона подошли в хорошей форме и желательно без травм. Это задачи, повторяющиеся на любых сборах. Вторые сборы — больше игровые, естественно. Все мысли о том, чтобы сыграть как можно больше и как можно лучше.

На сегодняшний день все готовы тренироваться, все работают. Травмированных нет на сегодняшний день. Посмотрим, дай бог, чтобы и дальше была такая ситуация», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Отметим, что второй сбор «Зенит» проводит в Дубае. В рамках данного этапа подготовки санкт-петербургская команда проведёт три товарищеских матча.