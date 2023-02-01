Глава Ла Лиги Тебас: подадим апелляцию на регистрацию Гави как основного игрока «Барсы»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал разрешение верховного суда Испании о регистрации полузащитника «Барселоны» Гави в качестве основного игрока команды, а также заявил, что руководство чемпионата будет подавать апелляцию на это решение.
«То, что произошло с Гави, было совершенно неслыханным судебным решением, сделанным без нашего ведома. К нам подъезжает машина и говорит, что мы должны зарегистрировать Гави. Мы всё ещё считаем, что «Барселона» неправа, поэтому будем подавать апелляцию на это решение. Нужно понимать, что в последний день периода подписания контракта сложно сказать «нет».
Что мы точно не хотели санкционировать, так это продления контракта с сентября 2023 года. Это не было разрешено, потому что «Барселона» начнёт сезон-2023/2024 с долгами в размере € 222 млн, и мы в соответствии с новым действующим законом о спорте несём ответственность за экономическую жизнеспособность испанского футбола. Мы хотим, чтобы все клубы были жизнеспособными, включая «Барселону», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.
«Барселона» минимально обыграла «Жирону» в матче Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
- 1 февраля 2023
-
19:53
-
19:31
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:17
-
19:02
-
18:48
-
18:39
-
18:32
-
18:31
-
18:26
-
18:19
-
18:17
-
18:10
-
18:10
-
17:58
-
17:51
-
17:50
-
17:49
-
17:46
-
17:38
-
17:34
-
17:28
-
17:27
-
17:26
-
17:13
-
16:56
-
16:52
-
16:49
-
16:25
-
16:23
-
16:20
-
16:01
-
15:59