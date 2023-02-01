Глава Ла Лиги Тебас: подадим апелляцию на регистрацию Гави как основного игрока «Барсы»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал разрешение верховного суда Испании о регистрации полузащитника «Барселоны» Гави в качестве основного игрока команды, а также заявил, что руководство чемпионата будет подавать апелляцию на это решение.

«То, что произошло с Гави, было совершенно неслыханным судебным решением, сделанным без нашего ведома. К нам подъезжает машина и говорит, что мы должны зарегистрировать Гави. Мы всё ещё считаем, что «Барселона» неправа, поэтому будем подавать апелляцию на это решение. Нужно понимать, что в последний день периода подписания контракта сложно сказать «нет».

Что мы точно не хотели санкционировать, так это продления контракта с сентября 2023 года. Это не было разрешено, потому что «Барселона» начнёт сезон-2023/2024 с долгами в размере € 222 млн, и мы в соответствии с новым действующим законом о спорте несём ответственность за экономическую жизнеспособность испанского футбола. Мы хотим, чтобы все клубы были жизнеспособными, включая «Барселону», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

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