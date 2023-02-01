«Рубин» забил шесть безответных мячей в ворота узбекского «Навбахора»
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Сегодня, 1 февраля, на тренировочных сборах в турецком Белеке «Рубин» провёл товарищеский матч. Соперником казанской команды стал узбекский «Навбахор». Финальный свисток матча зафиксировал разгромную победу российской команды со счётом 6:0.
Счёт в матче открыл Дмитрий Кабутов на четвёртой минуте, в дальнейшем он оформил дубль. Также отличились Джоэль Фамейе, Марат Апшацев, Умарали Рахмоналиев. Один мяч футболисты «Навбахора» забили в свои ворота.
5 февраля «Рубин» проведёт товарищеский матч с «Уфой», 12 февраля — с «Краснодаром-2», а затем сыграет с «Ахматом» (16 февраля) и ЦСКА (19 февраля). Также команду Юрия Уткульбаева ждут игры с «Нефтехимиком» и «Шинником». Первый матч Мелбет Первой лиги для «Рубина» пройдёт 5 марта с «Кубанью».
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