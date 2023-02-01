Миранчук — в стартовом составе «Торино» на матч 1/4 финала Кубка Италии с «Фиорентиной»
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Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч 1/4 финала Кубка Италии с «Фиорентиной». Встреча состоится на стадионе «Артемио Франки» и начнётся в 20:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Фиорентина»: Терраччано, Додо, Миленкович, Игор, Терзич, Мандрагора, Барак, Бонавентура, Гонсалес, Куаме, Йович.
«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Буонджорно, Санабрия, Родригес, Влашич, Синго, Войвода, Риччи, Миранчук, Линетти.
27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В 15 матчах нынешнего сезона у Алексея четыре забитых гола и три результативные передачи.
В другом полуфинале Кубка Италии сыграют «Рома» и «Кремонезе». Их встреча также пройдет сегодня, 1 февраля, и начнётся в 23:00 мск.
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