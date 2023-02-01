Агент Рафаэла Пимента рассказала о сексистском оскорблении в её адрес во время переговоров

Спортивный агент Рафаэла Пимента рассказала о том, тяжело ли ей работать в сфере, представленной в основном мужчинами, а также поделилась историей о сексистском отношении к ней спортивного директора неназванного клуба во время одних из переговоров.

«Каково быть женщиной в этом мире мужчин? Я позитивно смотрю на вещи и вижу всегда стакан наполовину полным. Но очевидно, что есть много предрассудков. Мужчины часто пытаются деморализовать женщин, и делают они это глупыми аргументами вроде того, что женщина ничего не смыслит в футболе. Почему женщина может быть космонавтом или твоей матерью и не может говорить о футболе? Есть мужчины, которые используют это, чтобы разрушить вашу уверенность в себе.



Был ли у меня негативный опыт? Однажды я спорила со спортивным директором. Клуб должен был что-то заплатить игроку и не хотел этого делать. Дискуссия продолжалась, и он не смог навязать своё решение. А когда у него больше не было аргументов, он сказал мне: «А вы действительно юрист? Я думал, вы просто бразильская проститутка».

Несмотря на эту историю, я до сих пор вижу стакан наполовину полным, потому что, когда я только начинала работать в этой сфере, 25 лет назад, у женщин не было соответствующих должностей, даже второстепенных», — приводит слова Пименты издание AS.

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