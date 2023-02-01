Семак рассказал о впечатлениях от игры новичка «Зенита» Ренана за сборную Бразилии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что в санкт-петербургской команде следят за выступлениями новичка клуба защитника Роберта Ренана в составе сборной Бразилии на молодёжном чемпионате мира.
«Конечно, мы смотрим, наблюдаем за игрой Ренана в составе молодёжной сборной Бразилии. Ничего нового о нём не узнали — что касается индивидуальных качеств, то они нам были знакомы. Он смотрится достаточно хорошо, со своими плюсами и минусами, безусловно. Игрок очень талантливый. Для нас важно, насколько быстро он сможет адаптироваться у нас», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
19-летний Ренан сыграл пять матчей на чемпионате мира, появившись на поле во всех встречах сборной Бразилии. Защитник «Зенита» во всех матчах отыграл максимально возможные 90 минут.
- 1 февраля 2023
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