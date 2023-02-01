55-летний японский футболист перешёл на правах аренды в клуб второго дивизиона Португалии
Поделиться
55-летний японский нападающий Казу Миура, права на которого принадлежат «Йокогаме», перешёл на правах аренды до конца сезона в клуб второй португальской лиги «Оливейренсе». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
В 1982 году Казу Миура впервые сыграл вне Японии: он перешёл в бразильский клуб «Атлетико Ювентус». Его карьера в Бразилии продлилась до 1990 года, а затем он вернулся на родину. Позднее он играл в Италии за «Дженоа», в Хорватии за загребское «Динамо» и в Австралии за «Сидней». В Японии 17 лет он представляет клуб «Йокогама». Последний раз в Европе Миура играл в 1999 году, когда выступал за «Динамо».
В Японии команда отпраздновала гол 55-летнего футболиста. Видеоролик:
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
21:25
-
21:23
-
21:19
-
21:11
-
20:59
-
20:57
-
20:55
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:33
-
20:23
-
20:07
-
19:57
-
19:55
-
19:53
-
19:31
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:17
-
19:02
-
18:48
-
18:39
-
18:32
-
18:31
-
18:26
-
18:19
-
18:17
-
18:10
-
18:10
-
17:58
-
17:51
-
17:50
-
17:49
Партнерский контент