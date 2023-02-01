55-летний японский футболист перешёл на правах аренды в клуб второго дивизиона Португалии

55-летний японский нападающий Казу Миура, права на которого принадлежат «Йокогаме», перешёл на правах аренды до конца сезона в клуб второй португальской лиги «Оливейренсе». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

В 1982 году Казу Миура впервые сыграл вне Японии: он перешёл в бразильский клуб «Атлетико Ювентус». Его карьера в Бразилии продлилась до 1990 года, а затем он вернулся на родину. Позднее он играл в Италии за «Дженоа», в Хорватии за загребское «Динамо» и в Австралии за «Сидней». В Японии 17 лет он представляет клуб «Йокогама». Последний раз в Европе Миура играл в 1999 году, когда выступал за «Динамо».

В Японии команда отпраздновала гол 55-летнего футболиста. Видеоролик: