Андер Эррера перешёл в «Атлетик» Бильбао из «ПСЖ»
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Испанский полузащитник Андер Эррера стал игроком «Атлетика» (Бильбао). Об этом сообщает официальный сайт его бывшего клуба «ПСЖ».
33-летний Эррера выступал за «Атлетик» с начала текущего сезона на правах аренды, однако в последний день зимнего трансферного окна, 31 января, испанский футболист оформил полноценный переход в клуб из Бильбао. Условия трансфера не разглашаются.
Эррера успел сыграть 11 матчей за «Атлетик» в текущем сезоне, отметившись одной результативной передачей. За «ПСЖ» испанский полузащитник сыграл 96 матчей, в которых забил шесть голов и сделал шесть голевых пасов. В составе парижской команды испанец выиграл семь трофеев, в том числе дважды став чемпионом Франции.
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