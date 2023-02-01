Месси назвал самого сложного соперника сборной Аргентины на ЧМ-2022

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси назвал матч группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с Мексикой (2:0) самым сложным для аргентинской национальной команды на мировом первенстве.

«Для нас самым сложным был матч с Мексикой, потому что в нём всё стояло на кону. И это был тот матч, в котором мы играли хуже всего. Мы должны были обязательно побеждать, несмотря ни на что, а это заставляет играть по-другому», — сказал Месси в эфире радио Urbana Play.

Матч с Мексикой был вторым для Аргентины на групповом этапе чемпионата мира и первым после поражения от Саудовской Аравии (1:2). Во многом от результата этой игры зависел выход сборной Аргентины в плей-офф турнира. Команда Месси стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию (3:3, 4:2 пен.).

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