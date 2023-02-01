Тьяго Силва подтвердил переговоры с «Челси» о новом контракте

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва ведёт переговоры с руководством клуба о продлении контракта. Действующее соглашение 38-летнего бразильца с лондонцами истекает летом 2023 года.
«Мы ведём переговоры о новом контракте, и, вероятно, всё произойдет в ближайшие несколько дней. Моё намерение, как и намерение «Челси», состоит в том, чтобы оставаться вместе. Я знаю, что клуб нуждается во мне прямо сейчас. Я здесь, чтобы помочь.
В команде есть молодые игроки. Я знаю, что с моим опытом я смогу помочь в этом процессе восстановления клуба. Я здесь для этого и готов это сделать, однако знаю, что на мне лежит большая ответственность. Я знаю, что у нас впереди много работы», — приводит слова Силвы ESPN.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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