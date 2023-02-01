Экс-защитник ЦСКА Седрик Гогуа находится на просмотре в «Химках». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Гогуа выступал в составе ЦСКА с 2019 по 2021 год. Также ивуарийский футболист играл за сербский «Партизан», латвийскую «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск», «Тамбов», волгоградский «Ротор» и другие команды. С февраля по март 2022 года 28-летний футболист представлял казахстанский «Туран». С тех пор защитник находится без команды.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» набрали 12 очков и занимают в турнирной таблице 15-е место, опережая идущее последним «Торпедо» на шесть очков. Первый официальный матч после зимней паузы команда Спартака Гогниева проведёт 3 марта в гостях с воронежским «Факелом».