«Фиорентина» обыграла «Торино» и вышла в полуфинал Кубка Италии. Миранчук провёл весь матч

Сегодня, 1 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции прошёл матч 1/4 финала Кубка Италии. Играли местная «Фиорентина» и «Торино» из Турина. Финальный свисток судьи зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
Первый мяч в матче забил Лука Йович на 65-й минуте: сербский футболист головой переправил мяч в ворота после подачи соотечественника Алекса Терзича. На 90-й минуте отличился Джонатан Иконе. На 90+3-й минуте один мяч в составе «Торино» отыграл Янн Карамо с передачи Николо Влашича. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч.
Сегодня, 1 января, «Рома» и Кремонезе» разыграют третью путёвку в полуфинал Кубка Италии. Завтра состоится матч «Ювентус» — «Лацио», где будет определён последний полуфиналист. В эту стадию ранее пробился «Интер». Действующим победителем турнира является «Интер».
- 1 февраля 2023
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