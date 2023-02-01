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«Фиорентина» обыграла «Торино» и вышла в полуфинал Кубка Италии. Миранчук провёл весь матч

«Фиорентина» обыграла «Торино» и вышла в полуфинал Кубка Италии. Миранчук провёл весь матч
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Сегодня, 1 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции прошёл матч 1/4 финала Кубка Италии. Играли местная «Фиорентина» и «Торино» из Турина. Финальный свисток судьи зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Первый мяч в матче забил Лука Йович на 65-й минуте: сербский футболист головой переправил мяч в ворота после подачи соотечественника Алекса Терзича. На 90-й минуте отличился Джонатан Иконе. На 90+3-й минуте один мяч в составе «Торино» отыграл Янн Карамо с передачи Николо Влашича. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч.

Сегодня, 1 января, «Рома» и Кремонезе» разыграют третью путёвку в полуфинал Кубка Италии. Завтра состоится матч «Ювентус» — «Лацио», где будет определён последний полуфиналист. В эту стадию ранее пробился «Интер». Действующим победителем турнира является «Интер».

Кубок Италии. 1/4 финала
01 февраля 2023, среда. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Торино
Турин
1:0 Йович – 65'   2:0 Иконе – 90'   2:1 Карамо – 90+3'
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