«Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

Сегодня, 1 февраля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» проходил матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором местный «РБ Лейпциг» принимал «Хоффенхайм». Встреча завершилась победой хозяев – 3:1.

Счёт в матче был открыт уже на девятой минуте — отличился шведский полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг (1:0). Ближе к концовке первой половины встречи австрийский хавбек хозяев Конрад Лаймер увеличил преимущество своей команды (2:0).

На 77-й минуте датский нападающий «Хоффенхайма» Каспер Дольберг сумел отыграть один мяч точным ударом головой после подачи защитника Анхелиньо (2:1). На 84-й минуте форвард «Лейпцига» Тимо Вернер установил окончательный счёт матча – 3:1. Двумя минутами позже за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Хоффенхайма» Стэнли Нсоки.