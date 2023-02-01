Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии

«Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» и вышел в четвертьфинал Кубка Германии
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» проходил матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором местный «РБ Лейпциг» принимал «Хоффенхайм». Встреча завершилась победой хозяев – 3:1.

Счёт в матче был открыт уже на девятой минуте — отличился шведский полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг (1:0). Ближе к концовке первой половины встречи австрийский хавбек хозяев Конрад Лаймер увеличил преимущество своей команды (2:0).

На 77-й минуте датский нападающий «Хоффенхайма» Каспер Дольберг сумел отыграть один мяч точным ударом головой после подачи защитника Анхелиньо (2:1). На 84-й минуте форвард «Лейпцига» Тимо Вернер установил окончательный счёт матча – 3:1. Двумя минутами позже за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Хоффенхайма» Стэнли Нсоки.

Кубок Германии. 1/8 финала
01 февраля 2023, среда. 20:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Форсберг – 8'   2:0 Лаймер – 41'   2:1 Дольберг – 77'   3:1 Вернер – 84'
Удаления: нет / Нсоки – 86'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023