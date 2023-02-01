Месси и Мбаппе выйдут в старте «ПСЖ» на матч с «Монпелье». Неймара нет в заявке
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Сегодня, 1 февраля, состоится матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором «Монпелье» сыграет с «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье. Стартовый свисток главного арбитра Жереми Пиньяра прозвучит в 23:00 мск. Нападающий парижского клуба Неймар не примет участия в матче из-за мышечного повреждения.
Стартовые составы команд:
«Монпелье»: Леком, Куйяте, Жюльен, Эстеве, Саванье, Мауасса, Шотар, Сако, Леруа, Жермен, Мавидиди.
«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Рамос, Маркиньос, Хакими, Руис, Перейра, Витинья, Солер, Мбаппе, Месси.
«ПСЖ» является лидером французского чемпионата, имея в активе 48 очков и опережая ближайшего конкурента, «Ланс», на три очка. «Монпелье» занимает 14-е место, команда набрала 20 очков.
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