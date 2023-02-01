Агент Азмуна: с «Локомотивом» и «Сочи» контактов не было. Сердар пока остаётся в «Байере»

Агент Арманд Дурн, представляющий интересы иранского нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна, прокомментировал несостоявшийся переход футболиста в французский «Марсель» и оценил возможность перехода иранца в московский «Локомотив» или «Сочи».

«Почему не состоялся переход в «Марсель»? Сыграл роль финансовый аспект, но также причина и в том, что «Марсель» в последний момент купил другого игрока из Португалии (нападающего Витинью у «Браги». — Прим. «Чемпионата»).

Что касается будущего, с «Локомотивом» на предмет трансфера Сердара мы никогда не контактировали. Я понимаю, что тренер «Сочи» может быть заинтересован в Азмуне, но пока он остаётся в «Байере», — приводит слова представителя Азмуна «РБ Спорт».