Пимента: Холанд — это предел возможностей современного футболиста

Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы Эрлинга Холанда, рассказала о забавной истории, связанной с игроком, а также ответила на вопрос, есть ли предел развития у норвежца.
«Невозможно думать о нём и не улыбаться. Он забавный мальчик. Мы оба смотрим друг на друга и начинаем смеяться, это неизбежно. Это одна из его сторон. Другая в том, что он гиперпрофессионален и серьёзно относится к своей работе.
Недавно я встречалась с ним у него дома, принесла ему отчёт из его социальных сетей… на 84 страницах. Он не хотел выбирать какие-то отдельные моменты, он хотел прочитать их все целиком. После того как мы три часа не вставали, изучая отчёт, он внезапно сказал: «Я умираю от голода, когда ты позволишь мне что-нибудь съесть?» Ради бога, Эрлинг, ты дома, ешь когда хочешь! Он очень способный парень.
Его максимум находится в том месте, которое ещё не известно в футболе. Холанд — это предел возможностей современного футболиста. Он пойдёт дальше, чем те, кто был раньше, и перевернёт все знания о человеческом теле, о возможностях тренировок, о питании… Он побьёт все рекорды», — приводит слова Пименты AS.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ
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