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«Челси» представил Энцо Фернандеса в качестве нового игрока команды

«Челси» представил Энцо Фернандеса в качестве нового игрока команды
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«Челси» представил своего дорогостоящего новичка Энцо Фернандеса, который в последние часы трансферного окна перешёл из «Бенфики» за € 121 млн. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с полузащитником подписан до лета 2031 года.

Фото: ФК «Челси»

22-летний аргентинец будет выступать в «Челси» под пятым номером. Ранее он принадлежал полузащитнику Жоржиньо, который на флажке трансферного окна перешёл в «Арсенал».

Энцо Фернандес стал восьмым новичком команды в январское окно. Ранее лондонский клуб подписал таких игроков, как Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль, Нони Мадуэке, Андрей Сантос, Давид Датро Фофана, Жоау Феликс и Мало Гюсто, который присоединится к клубу после окончания текущего сезона.

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