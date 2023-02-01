«Челси» представил Энцо Фернандеса в качестве нового игрока команды
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«Челси» представил своего дорогостоящего новичка Энцо Фернандеса, который в последние часы трансферного окна перешёл из «Бенфики» за € 121 млн. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с полузащитником подписан до лета 2031 года.
Фото: ФК «Челси»
22-летний аргентинец будет выступать в «Челси» под пятым номером. Ранее он принадлежал полузащитнику Жоржиньо, который на флажке трансферного окна перешёл в «Арсенал».
Энцо Фернандес стал восьмым новичком команды в январское окно. Ранее лондонский клуб подписал таких игроков, как Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль, Нони Мадуэке, Андрей Сантос, Давид Датро Фофана, Жоау Феликс и Мало Гюсто, который присоединится к клубу после окончания текущего сезона.
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