В «Барселоне» объяснили, почему не подписали ни одного игрока в зимнее трансферное окно
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Директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал об итогах зимнего трансферного окна для команды.
«Никто не пришёл, но мы считаем, что у нас всё в порядке с составом, который у нас есть. Да, мы понимаем, что ушло три футболиста и никто не пришёл, но мы отдали приоритет регистрации Гави, а теперь также Араухо, Маркоса Алонсо и Иньяки Пеньи», — приводит слова Алемани Marca.
В 18 матчах чемпионата Испании «Барселона» набрала 47 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий следом мадридский «Реал» на пять очков. В эти минуты команда Хави проводит встречу с «Бетисом» в гостях.
Видеообзор. «Жирона» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 19-й тур:
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
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