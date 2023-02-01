Рамос был заменён на 32-й минуте матча «Монпелье» — «ПСЖ» из-за травмы головы

Сегодня, 1 февраля, проходит матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» играет с «Монпелье». На 32-й минуте игры центральный защитник парижан Серхио Рамос был заменён из-за полученной травмы головы. Вместо него вышел полузащитник Ренату Саншеш. Ранее поле покинул одноклубник Рамоса — нападающий Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу французского чемпионата. У подопечных Кристофа Галтье в активе 49 очков. Их ближайший преследователь, «Марсель», отстаёт от парижского клуба на три очка. «Монпелье» занимает 14-ю позицию, у команды 21 очко.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Тулузой», матч состоится 4 февраля. Через четыре дня парижане сыграют с «Марселем» в рамках 1/8 финала Кубка Франции.

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