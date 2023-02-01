Ван-Биссака по ходу матча с «Ноттингем Форест» лишился номера. Фото

Сегодня, 1 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» проходит ответный матч 1/2 финала Кубка лиги. Играют «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Защитник манкунианцев Аарон Ван-Биссака, выступающий за команду под 29-м номером, в процессе игры потерял на своей футболке цифру девять.

Первый матч между командами закончился со счётом 3:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». В другом полуфинале «Ньюкасл» переиграл «Саутгемптон».

Аарон Ван-Биссака является воспитанником «Кристал Пэлас». В «Манчестер Юнайтед» игрок перешёл в 2019 году. В текущем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 11 матчей, отметившись результативной передачей.

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