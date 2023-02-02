Агент Гогуа подтвердил, что футболист находится на просмотре в «Химках»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, подтвердил факт нахождения футболиста на сборах «Химок». Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Гогуа находится в расположении «Химок». Он только вчера приехал. Посмотрим, что там и как будет. Есть ещё пара предложений. В Москве он всё знает. Я думаю, что такой футболист, как Гогуа, «Химкам» как раз поможет. Потому что, когда Гогуа играет, то вверху шансов нет ни у кого выиграть единоборство», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Гогуа выступал в составе ЦСКА с 2019 по 2021 год. Также ивуарийский футболист играл за сербский «Партизан», латвийскую «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск», «Тамбов», волгоградский «Ротор» и другие команды. С февраля по март 2022 года 28-летний футболист представлял казахстанский «Туран». С тех пор защитник находится без команды.