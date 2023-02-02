Агент Орещук подтвердил переговоры о возобновлении карьеры Романа Павлюченко

Футбольный агент Роман Орещук подтвердил факт переговоров о возобновлении карьеры Романа Павлюченко в составе «Уфы» и его участии в четвертьфинале Фонбет Кубка России с «Ахматом». Также он заявил о том, что вместо с экс-нападающим они вместе откроют футбольное агентство.
«Вчера действительно был разговор между представителями «Уфы» и Павлюченко о возможном участии Ромы в кубковом матче с «Ахматом» (1/4 финала Пути регионов 26 февраля). Они предложили заявить его на эту игру, чтобы он мог попробовать забить двухсотый гол в зачёт Клуба Федотова. Мало того, на Романа подписана Бузова и «Уфа» предложила задействовать её, чтобы поддержать это событие. Пока Рома думает, но не исключено, что согласится.
Могу сообщить ещё одну новость — совместно с Павлюченко мы открываем футбольное агентство. Будем находить, подписывать и развивать молодых игроков», — приводит слова Орещука журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
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