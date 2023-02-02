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«Монако» обыграл «Осер» в матче с пятью голами, Головин провёл на поле 90 минут

«Монако» обыграл «Осер» в матче с пятью голами, Головин провёл на поле 90 минут
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Сегодня, 2 февраля, завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» играл с «Осером». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток главного арбитра Эрика Ваттеллье прозвучал в 23:00 мск. Полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле с первых минут.

«Монегаски» быстро вышли вперёд в этом матче, когда на 11-й минуте нападающий Виссам Бен-Йеддер реализовал момент после передачи Юссуфа Фофана. На 30-й минуте хозяева забили ещё один мяч — отличился Элисс Бен-Сегир с передачи Каю Энрике.

Во втором тайме «Осер» завладел игровым преимуществом, что в итоге привело к взятию ворот. На 68-й минуте полузащитник Маттис Аблин с передачи Жои Да Кошты сократил отставание своей команды в счёте. На 82-й минуте игрок «Монако» Брил Эмболо вернул прежний гандикап в два мяча, но через три минуты «Осер» отличился снова — забил Жоя Да Кошта. Встреча завершилась трудовой победой «Монако» — 3:2.

Франция - Лига 1. 21-й тур
01 февраля 2023, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Осер
Осер
1:0 Бен-Йеддер – 11'   2:0 Бен-Сегир – 30'   2:1 Аблин – 68'   3:1 Эмболо – 82'   3:2 Да Кошта – 84'

Результаты других встреч представлены ниже.

Франция - Лига 1. 21-й тур
01 февраля 2023, среда. 23:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
0 : 0
Брест
Брест
Франция - Лига 1. 21-й тур
01 февраля 2023, среда. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 1
Ницца
Ницца
0:1 Лаборде – 57'
Франция - Лига 1. 21-й тур
01 февраля 2023, среда. 23:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
3 : 0
Страсбург
Страсбург
1:0 Гуири – 3'   2:0 Гуири – 21'   3:0 Дуэ – 51'
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