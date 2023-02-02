«Монако» обыграл «Осер» в матче с пятью голами, Головин провёл на поле 90 минут

Сегодня, 2 февраля, завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» играл с «Осером». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток главного арбитра Эрика Ваттеллье прозвучал в 23:00 мск. Полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле с первых минут.

«Монегаски» быстро вышли вперёд в этом матче, когда на 11-й минуте нападающий Виссам Бен-Йеддер реализовал момент после передачи Юссуфа Фофана. На 30-й минуте хозяева забили ещё один мяч — отличился Элисс Бен-Сегир с передачи Каю Энрике.

Во втором тайме «Осер» завладел игровым преимуществом, что в итоге привело к взятию ворот. На 68-й минуте полузащитник Маттис Аблин с передачи Жои Да Кошты сократил отставание своей команды в счёте. На 82-й минуте игрок «Монако» Брил Эмболо вернул прежний гандикап в два мяча, но через три минуты «Осер» отличился снова — забил Жоя Да Кошта. Встреча завершилась трудовой победой «Монако» — 3:2.

Результаты других встреч представлены ниже.