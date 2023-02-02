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«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка лиги, обыграв «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка лиги, обыграв «Ноттингем Форест»
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Сегодня, 2 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» завершился ответный матч 1/2 финала Кубка лиги. Играли «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Финальный свисток Питера Бэнкса зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0. Общий счёт – 5:0.

Счёт в матче был открыт на 73-й минуте: Антони Марсьяль воспользовался передачей Маркуса Рашфорда. Спустя три минуты Рашфорд вновь отдал голевую передачу, но на этот раз точным ударом отметился Фред.

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с «Ньюкаслом». Решающий матч пройдёт 26 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Ньюкасл» в полуфинале турнира смог сломить сопротивление «Саутгемптона». Лучшим бомбардиром турнира является Маркус Рашфорд (5).

Англия - Кубок лиги. 1/2 финала. 2-й матч
01 февраля 2023, среда. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Марсьяль – 73'   2:0 Фред – 76'
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