«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка лиги, обыграв «Ноттингем Форест»
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Сегодня, 2 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» завершился ответный матч 1/2 финала Кубка лиги. Играли «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Финальный свисток Питера Бэнкса зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0. Общий счёт – 5:0.
Счёт в матче был открыт на 73-й минуте: Антони Марсьяль воспользовался передачей Маркуса Рашфорда. Спустя три минуты Рашфорд вновь отдал голевую передачу, но на этот раз точным ударом отметился Фред.
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с «Ньюкаслом». Решающий матч пройдёт 26 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Ньюкасл» в полуфинале турнира смог сломить сопротивление «Саутгемптона». Лучшим бомбардиром турнира является Маркус Рашфорд (5).
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