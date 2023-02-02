«Манчестер Юнайтед» сыграет в финале Кубка лиги с «Ньюкаслом»
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Определились оба финалиста Кубка лиги Англии. В решающем матче турнира, который состоится 26 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
«Манчестер Юнайтед» в полуфинале турнира одолел «Ноттингем Форест», а «Ньюкасл» был сильнее «Саутгемптона». Лучшим бомбардиром турнира является нападающий манкунианцев Маркус Рашфорд (5).
«Ливерпуль» является лучшей командой по числу побед в Кубке лиги. Команда Юргена Клоппа выигрывала этот трофей девять раз и 13 раз выходила в финал. Также «Ливерпулю», вместе с «Манчестер Сити», принадлежит рекорд по числу побед в Кубке лиги подряд (4).
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Криштиану Роналду. Видеоролик:
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