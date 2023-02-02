«Рома» проиграла «Кремонезе» и вылетела из розыгрыша Кубка Италии

1 февраля на стадионе «Олимпико» в Риме прошёл матч 1/4 финала Кубка Италии. Играли местная «Рома» и «Кремонезе» из Кремоны. Финальный свисток судьи зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 28-й минуте встречи — с пенальти отличился нападающий гостей Сирил Дессерс. На 49-й миунте матча «Кремонезе» удвоил преимущество за счёт автогола Зеки Челика.
«Роме» удалось сократить отставание лишь на 90+4-й минуте встречи — отличился Андреа Белотти. На большее римский клуб не хватило — финальный свисток судьи зафиксировал победу «Кремонезе» и выход команды из Кремоны в полуфинал турнира.
Таким образом, стали известны три полуфиналиста турнира из четырёх — путёвку в 1/2 финала заработали «Интер», «Фиорентина» и «Кремонезе». Завтра состоится матч «Ювентус» — «Лацио», где будет определён последний полуфиналист. Действующим победителем турнира является «Интер».
- 2 февраля 2023
-
01:44
-
01:23
-
01:15
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:42
-
00:38
-
00:32
-
00:08
-
00:06
- 1 февраля 2023
-
23:54
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:28
-
23:26
-
23:12
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:53
-
22:48
-
22:48
-
22:31
-
22:31
-
22:18
-
22:09
-
22:03
-
22:01
-
22:01
-
21:41
-
21:40