Заир-Эмери стал самым молодым бомбардиром в истории «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым бомбардиром в истории клуба, сообщается в «твиттере» Actu Foot. Футболист отличился в матче 21-го тура французской Лиги 1, с «Монпелье».

Заир-Эмери забил гол в возрасте 16 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Заир-Эмери стал самым молодым игроком в истории парижан, который вышел в основном составе французского чемпионата. В нынешнем сезоне Лиги 1 форвард провёл 9 матчей, в которых записал в свой актив 1 гол.

Заир-Эмери присоединился к структуре парижской команды в 2014 году. С 2021 года полузащитник выступает за юниорские сборные Франции разных возрастов, в том числе и за команду U19, за которую он провёл три встречи.

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