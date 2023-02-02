Стали известны первые слова Мбаппе после замены из-за травмы на 20-й минуте

Стало известно, что сказал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе во время того, как покидал поле из-за травмы в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (1:3).
«Я получил удар по опорной ноге. И это слишком больно!» — приводит слова Мбаппе Sport.es.
Напомним, Мбаппе был заменён на 20-й минуте матча. Вместо него по позиции вышел Уго Экитике.
За 10 минут до травмы французский форвард не смог реализовать пенальти, который пришлось бить дважды из-за решения судьи. В обоих случаях голкипер «Монпелье» Бенжамен Леком уверенно отразил удары французского нападающего.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 7 голов в 6 матчах в Лиге чемпионов.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
- 2 февраля 2023
-
03:20
-
03:02
-
03:01
-
02:46
-
02:44
-
02:24
-
02:08
-
01:44
-
01:23
-
01:15
-
00:56
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:42
-
00:38
-
00:32
-
00:08
-
00:06
- 1 февраля 2023
-
23:54
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:28
-
23:26
-
23:12
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:53
-
22:48
-
22:48
-
22:31
-
22:31