Стали известны первые слова Мбаппе после замены из-за травмы на 20-й минуте

Стало известно, что сказал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе во время того, как покидал поле из-за травмы в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (1:3).

«Я получил удар по опорной ноге. И это слишком больно!» — приводит слова Мбаппе Sport.es.

Напомним, Мбаппе был заменён на 20-й минуте матча. Вместо него по позиции вышел Уго Экитике.

За 10 минут до травмы французский форвард не смог реализовать пенальти, который пришлось бить дважды из-за решения судьи. В обоих случаях голкипер «Монпелье» Бенжамен Леком уверенно отразил удары французского нападающего.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 7 голов в 6 матчах в Лиге чемпионов.

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