Бышовец: Абрамович в «Челси» вкладывался в звёзд, а сейчас у команды будут проблемы

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил зимнюю трансферную компанию лондонского «Челси».



«Чтобы «Челси» встроить новых футболистов нужно время. При Абрамовиче уровень тренеров был выше. Не могу, сказать, что нынешний тренер «Челси» Поттер с харизмой и большим опытом. У Абрамовича была хорошая команда. Он вкладывался в звезд. Даже Кевину де Брюйне не было места. В «Челси» сейчас будут проблемы и нынешний сезон не запишут в актив команды», — приводит слова Анатолия Бышовца «РБ Спорт».



«Челси» в зимнее трансферное окно совершил самую дорогую покупку в истории английского фтубола — переход Энцо Фернандеса обошёлся лондонцам в € 120 млн. Всего за зиму «Челси» потратил € 392,5 млн.