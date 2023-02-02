Балахнин: посмотрим, что получится из челленджей на Зимнем Кубке РПЛ. Надо пробовать новое

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о своем отношении к игровым челленджам, в которых будут участвовать футболисты «Спартака», «Сочи», «Краснодара» и «Ростова» в рамках Зимнего кубка РПЛ.
«Турнир, который завтра начнется носит более подготовительный характер. Там нужно пробовать что-то новое. Посмотрим, что получится из этих челленджей. Трудно сказать, надо ли это делать в профессиональном футболе. Я человек уже старенький, поэтому являюсь консерватором в футболе. В меньшей степени хочется каких-то изменений, но на зимнем турнире можно попробовать все», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
Напомним, турнир пройдёт с 2 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Участие в турнире примут московский «Спартак», а также «Ростов», «Сочи» и «Краснодар». Команда, победившая в турнире, получит 7 миллионов рублей. 3 млн получит клуб за победу в челлендже. После первого тура — 4 и 5 февраля — на турнире состоятся челленджи с участием игроков всех команд: пенальти по мишеням, полоса препятствий, дуэли вратарей и другие конкурсы.
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