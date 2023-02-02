Хави прокомментировал отрыв «Барселоны» от «Реала» в турнирной таблице Примеры

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонский клуб набрал 50 очков и опережает «Реал», который идёт на втором месте, на 8 очков.
«У команды всё хорошо, и это для меня о многом говорит. Мы играли против отличной команды и показали блестящую игру. Мы лидеры и отстаём на восемь очков от второго места. У «Реала» есть игра в запасе. Но мы солидно играм в обороне и хороши во многих моментах игры. Мы хорошо работаем, мы на правильном пути. Команда соревнуется и наслаждается многими моментами. Я вижу, что они жаждут успеха», — приводит слова Хави Sport.es.
В следующем туре «Барселона» сыграет с «Севильей», а «Реал» встретится с «Валенсией».
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
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