Источник: Адиев рассмотрит вариант с привлечением Зуева в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев обсудит с футболистами вариант с привлечением полузащитника Александра Зуева в состав национальной команды, сообщает Metaratings.
Как сообщает источник, специалист хочет узнать мнение лидеров сборной, не ухудшит ли потенциальный вызов россиянина, который может получить казахстанский паспорт, атмосферу в команде.
Зуев является воспитанником «Тобола», он родился в Костанае. На юниорском и молодёжном уровне выступал за сборную России. Футболист имеет двойное гражданство. Первую часть сезона-2022/23 он провёл в «Химках», сыграв за подмосковный клуб 16 матчей и не отметившись результативными действиями.
Ранее Казахстанская федерация футбола сообщила, что Зуев заинтересован в выступлениях за сборную Казахстана.
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