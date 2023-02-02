Моуринью прокомментировал поражение «Ромы» в матче с «Кремонезе» в Кубке Италии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в четвертьфинале Кубка Италии с «Кремонезе» (1:2).
«Поздравляю «Кремонезе». Они одержали две большие победы над «Наполи» и «Ромой», это странный кубок, который благоприятствует маленьким командам, у них есть ещё больше заслуг в этом. Они заслуженно в полуфинале, мы попалатись за ужасный первый тайм низкого уровня. Футбол такой, это случается и с лучшими командами, и с командами поменьше. После более тысячи игр в качестве тренера я предпочитаю быть объективным и говорить, что мы играли плохо и поплатись. Мы команда, и я не хочу возлагать ответственность на одного человека», — приводит слова Моуринью Yahoo Sports.
Ранее в полуфинал турнира вышли «Интер», «Фиорентина» и «Кремонезе». Завтра состоится матч «Ювентус» — «Лацио», где будет определён последний полуфиналист.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения
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