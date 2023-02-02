Ловчев: у Пиняева есть ценное качество, которого практически не стало в российском футболе
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Ветеран «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал переход Сергея Пиняева в «Локомотив».
«Пока Пиняев это только большой шум. У него есть очень ценное качество, которого практически не стало в российском футболе, это его скорость. Также у него определённые перспективы есть. То, как его будут использовать, это уже другая вещь. Мы сейчас не можем говорить про «Локомотив», что у них хороший вектор. Хорошо, что они берут молодых ребят, но теперь важно как их слепят в команду», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
18‑летний Пиняев в зимнее трансферное окно перешёл в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов». В текущем сезоне РПЛ футболист провёл 11 матчей, в которых забил три мяча.
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