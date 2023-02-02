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Источник: Дюков, Митрофанов и Сорокин были на сегодняшнем заседании исполкома АФК

Источник: Дюков, Митрофанов и Сорокин были на сегодняшнем заседании исполкома АФК
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На заседании исполкома Азиатской футбольной конфедерации (АФК), проходившим в Бахрейне 1 февраля, находилась делегация из России, сообщает Metaratings.

По информации источника, в зале среди гостей находились президент РФС Александр Дюков, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и Алексей Сорокин, ранее возглавлявший оргкомитеты ЧМ-2018, Евро-2020 в Санкт-Петербурге и финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, который изначально тоже планировался в Санкт-Петербурге.

Пока неизвестно, с чем именно был связан визит российской делегации на заседание исполкома.

Ранее исполком Российского фтубольного союза принял решение создать рабочую группу, которая изучит вопрос перехода в Азию — все его плюсы и минусы.

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