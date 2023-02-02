Магомед Оздоев: в Турции играть очень интересно

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев высказался о игре в чемпионате Турции. Накануне Оздоев стал автором гола в ворота «Бешикташа» в матче 22‑го тура чемпионата Турции.



«Перспективы клуба хорошие. Тренировочный процесс тоже. Чемпионат очень интересный. Футбол открытый, всегда много моментов. Интенсивность очень хорошая. В общем, по мне, здесь играть очень интересно. Если подробнее о будущем, надо просто, как обычно, двигаться от игры к игре. Мы много своих очков потеряли в концовках игр, ведя в счете по их ходу. За последние четыре тура баллов 8, можно сказать. Иначе совсем другая позиция была бы в таблице. Но, надеюсь, бог вернет нам эти очки в каких‑то других играх», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».