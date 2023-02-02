Люк Шоу: нет смысла выходить в финал, если «Манчестер Юнайтед» его не выиграет

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал выход команды в финал Кубка английской лиги. Напомним, в полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» (2:0).
«У парней хороший момент, и мы чувствуем, что болельщики с нами. Это финал, которого мы действительно можем с нетерпением ждать, но прежде чем мы отправимся туда, нам предстоит несколько важных игр. Это очень приятно, но нет смысла выходить в финал, если мы его не выиграем. Это то, чего мы хотим. Мы хотим вернуть этот клуб туда, где он должен быть, то есть выигрывать трофеи. «Ньюкасл» — очень хорошая команда, но для нас это важный момент в том, чего мы хотим достичь», — приводит слова Шоу BBC.
В финале турнира «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом».
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