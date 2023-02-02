Гамид Агаларов: комплексы, нервы, бессонница, самокопание — это всё не про меня

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал о своих футбольных и человеческих качествах.
«Алексей Стукалов назвал меня игроком штрафной, а Сергей Ташуев отметил мою полезность в контратаках? Какая из характеристик ко мне ближе? Наверное, обе. Удобно и то и другое, подстроюсь под функции, которые определят тренеры.
Моё самое сильное футбольное качество? Не привык себя оценивать, но, пожалуй, голевое чутьё. А оно приходит с уверенностью, практикой, матчами. И функциональная база, конечно, нужна.
Комплексы и самокопание? Это всё вообще не про меня. Уверен в себе, знаю на что способен, если не забью, казнить себя не стану. Комплексов и бессонницы тоже нет, нервная система в порядке. Тяжело засыпаю после матчей, но это удел всех футболистов», — приводит слова Агаларова «Матч ТВ».
Напомним, в 10 матчах нынешнего сезона РПЛ Гамид Агаларов сумел лишь раз поразить ворота соперников.
- 2 февраля 2023
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