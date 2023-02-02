Саудовская Аравия оплачивает 90% зарплаты Роналду в «Аль-Насре». Клуб — лишь 10%

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получает лишь 10% заработной платы непосредственно от клуба, сообщает The Athletic со ссылкой на анонимные источники.

По сведениям источника, остальную часть заработной платы форвард получает из бюджета Саудовской Аравии. Как сообщалось ранее, ориентировочная зарплата Роналду в «Аль-Насре» составляет примерно € 217 млн.

Напомним, португалец дебютировал за «Аль-Наср» во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком». Тогда Криштиану помог команде одержать победу со счётом 1:0. В матче с «Аль-Иттихадом» в рамках Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» потерпел поражение со счётом 1:3. В обоих матчах Роналду не отметился результативными действиями.

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