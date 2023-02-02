Бруну Фернандеш — об игре с «Ноттингем Форест»: мне понравилось выступление «МЮ»

Сегодня, 2 февраля, на арене «Олд Траффорд» завершилоссь ответное противостояние 1/2 финала Кубка английской лиги. Играли «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Финальный свисток Питера Бэнкса зафиксировал победу подопечных Эрика тен Хага со счётом 2:0. Таким образом, манкуниацы сыграют в финале турнира.

Бруну Фернандеш, капитан «Манчестер Юнайтед», остался доволен итогами встречи, и воспринял выход в финал как безусловный шанс сделать сезон-2022/2023 для команды более ярким.

«Это очень хорошо. Мы уже выходили в один финальный матч, за время моего пребывания здесь. Тогда не сумели выиграть, к сожалению. В данный момент есть новый шанс. Мне понравилось выступление клуба, понравились голы. Мы одержали победу заслуженно, — цитирует Фернандеша BBC Sport.

В решающем матче турнира, который пройдёт 26 февраля на главной арене Великобритании, «Уэмбли», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом».

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