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Доннарумма: когда я был ребенком, то играл в футбол ради развлечения

Доннарумма: когда я был ребенком, то играл в футбол ради развлечения
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, в своё время выступавший за «Милан», признался, что всегда будет помнить об итальянской команде с благодарностью.

«В «Милане» я провёл восемь фантастических лет. Когда был ребенком, играл в футбол ради развлечения, однако впоследствии, в 14 лет, захотел стать профессионалом. И когда Синиша Михайлович сказал мне, что хочет поставить меня на матч через день, я понял — я им стал», — приводит слова Доннаруммы pianetamilan.it.

23-летний Джанлуиджи выступает за «ПСЖ» с начала прошлого сезона, в котором за 17 проведённых встреч во французской Лиге 1 пропустил 17 мячей, а также провёл 5 матчей «на ноль». В нынешнем сезоне итальянец сыграл во внутреннем чемпионате уже 21 матч, в которых в его ворота забили 16 мячей, а десять противостояний прошли без пропущенных голов.

Доннарумма является воспитанником «Милана», в структуре которого пребывал с 2013 по 2021 год. Действующее соглашение голкипера с «ПСЖ» рассчитано до 2026 года.

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