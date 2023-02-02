Фернанду Мейра рассказал, что общего у «Зенита» Спаллетти и «Наполи» Спаллетти

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра сравнил игру «Наполи» и «Зенита» под руководством итальянского тренера Лучано Спаллетти.

«Что общего у обоих клубов во времена работы в них Спаллетти? Нацеленность на атаку. Так играл и «Зенит», так действует сейчас «Наполи». Причём не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. Обе команды много забивают – в этом плане одна философия. А ещё обе используют как опытных футболистов, так и талантливую молодёжь.



Что мне подсказывал Спаллетти в «Зените»? В футболе скорее важно не забывать какие-то вещи. А для этого их нужно проговаривать и тренировать. Не могу сказать, что Спаллетти открыл для меня что-то принципиально новое в футболе, но он подсказывал моменты, о которых необходимо помнить.



Он спрашивал: «Ты центральный защитник или фланговый?» Я само собой отвечал, что центральный. «Значит ты должен идти к боковой линии только если ты знаешь, что будешь первым на мяче. Ворота находятся не с краю, а в центре. Не уверен, что доберёшься до мяча? Тогда отходи и жди подачи в штрафную. Наш латераль, опорник или вингер прибегут на фланг», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Полное интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время