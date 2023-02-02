Экс-защитник «Зенита» Мейра: не было никаких сомнений в поездке в Россию на Кубок Легенд

Бывший защитник питерского «Зенита» Фернанду Мейра заявил, что у него отсутствовали сомнения в том, отправляться ли в Россию на Кубок Легенд.

«Я уже побывал на нескольких розыгрышах «Кубка Легенд». Даже сходу не скажу, какой это по счёту. Для меня честь участвовать в турнире. Всегда с удовольствием приезжаю и вижу друзей, с которыми мы играли вместе и можем вспомнить какие-то истории из прошлого. Здорово, что после карьеры можно вот так встретиться, пообщаться, поиграть и познакомиться с теми, кто раньше был твоим соперником. А ещё это возможность оставаться примером для детей во время соревнований.



Были ли сомнения ехать в Россию, так как многие отказываются даже от товарищеских матчах? Никаких сомнений. Это турнир, который всегда объединяет экс-футболистов из разных стран. Здесь не замешаны политические интересы. Я еду встретиться с друзьями, которых я уже воспринимаю, как мою семью. Я много лет приезжаю в Россию, выступал здесь. Я готов помочь друзьям, спорту, детям. Да, сейчас идёт СВО (в оригинале было использовано другое слово – Прим. «Чемпионат»), но я не смешиваю эти вещи. Я еду именно к друзьям на спортивный турнир, с которым я уже давно связан», — сказал Мейра в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Юбилейный, 15-й Кубок Легенд имени Константина Ерёменко состоится 10–12 февраля 2023 года в ДС «Мегаспорт» (Москва, Ходынский бульвар, 3) с участием шести команд: Легенд России, Легенд СНГ (Союз независимых государств), Легенд Европы, Легенд Африки, Легенд латинских стран, сборной Звёзд.

Билеты уже доступны в продаже:



https://tickets.championat.com/kubok-legend-imeni-konstantina-eryomenko-15-y-yubileynyy-mezhdunarodnyy-turnir-po-futbolu-dvorec-sporta-megasport-moscow

Полное интервью с Фернанду Мейрой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.